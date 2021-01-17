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17.01.2021 - 14:31 |

ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı 15 Ocak'ta sona erdi. Sınavın bitişiyle birlikte sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Öğrenciler "ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ATA AÖF sınavı 15 Ocak'ta son bulurken sınavın ardından "ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" soruları hızlandı. Gözler Erzurum Üniversitesi'ne çevrilmiş durumda... Bir önceki süreç merak ediliyor. İşte detaylar...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA ÖAF sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Erzurum Atatürk Üniveristesi'den bir duyuru yapılmış değil. Bir önceki sınav 11 Aralık'ta son bulmuş sonuçlar 22 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda final sınavının sonuçlarının 26 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Rusya'da alkol satmadığı için garson kadını dövdüRusya' da bir adam, saat 23.00'den sonra alkol satışı yasak oduğu için kendisine içki satmayan kafedeki garson kadını dövdü.
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