ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde... 9 Eylül'de son bulan sınavın ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu... Peki üniversiteden duyuru geldi mi?

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sonuçları henüz açıklanmış değil. Bu hafta içinde üniversiteden bir duyuru gelmesi bekleniyor. Duyurulara göz atmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

ATA AÖF SINAV DUYURULARI

2019-2020 yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı,

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan bugün (10 Eylül 2020) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz." dendi.