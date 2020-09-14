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14.09.2020 - 09:29 |

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF yaz okulu sınavı 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşti. Aynı gün biten AÖF sonuçları 11 Eylül'de açıklanırken ATA AÖF sonuçları hala açıklanmış değil. Öğrenciler bir an evvel sonuçların ilan edilmesini beklerken haber almak için ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde... 9 Eylül'de son bulan sınavın ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu... Peki üniversiteden duyuru geldi mi?

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sonuçları henüz açıklanmış değil. Bu hafta içinde üniversiteden bir duyuru gelmesi bekleniyor. Duyurulara göz atmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

ATA AÖF SINAV DUYURULARI

2019-2020 yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı,

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan bugün (10 Eylül 2020) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz." dendi.

 

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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