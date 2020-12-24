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24.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Atabeyler davasında Eren’e beraat

FETÖ’nün kumpas davalarından olan “Atabeyler grubu” davasının sanığı eski yüzbaşı Murat Eren, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Atabeyler davasında Eren’e beraat

 

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, askeri mahkemede yargılandığı sırada Eren’e ceza veren heyetin FETÖ’den ihraç edildiğini belirterek, sanık hakkında beraat talep etti. Mahkeme heyeti, Eren’in beraatine hükmetti.

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