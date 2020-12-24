24.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Atabeyler davasında Eren’e beraat
FETÖ’nün kumpas davalarından olan “Atabeyler grubu” davasının sanığı eski yüzbaşı Murat Eren, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan yargılandığı davada beraat etti.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, askeri mahkemede yargılandığı sırada Eren’e ceza veren heyetin FETÖ’den ihraç edildiğini belirterek, sanık hakkında beraat talep etti. Mahkeme heyeti, Eren’in beraatine hükmetti.