Atakan Kayalar, kimdir, kristal çocuk mu? Kristal çocuk nedir, özellikleri nelerdir?

Atakan Kayalar kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sosyal medyada Nihilizm hakkında söylemleri ile bir anda herkes tarafından konuşulan isimler arasında yer alan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın felsefeye olan ilgisi ve bu alanda birçokm kitap okumuş olması nedeniyle herkes bir anda Atakan Kayalar'ı gündemine aldı. TV'lerin canlı yayınlarına konuk olan Atakan Kayalar hakkında kristal çocuk mu söylemlerinin ardından arama motoru üzerinden vatandaşlar Kristal çocuk nedir, özellikleri nelerdir, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Atakan Kayalar hakkında merak edilenler...

KENDİ AĞZINDAN ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

"FAZLA ANLATABİLECEK HAYAT HİKAYEM YOK"

Kayalar, "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" şeklinde konuştu.

"İLK ÖNCE FELSEFE ONDAN SONRA İSE TARİH ÖĞRETİLMELİDİR"

Okul öncesi felsefe eğitimi verilmesi gerektiğini ifade eden Atakan Kayalar, "Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğretmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizofreniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl, ya ben şizofreniysem diye düşünmeye başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan sonra ise tarih öğretilmelidir" ifadelerini kullandı.

"KİTAP OKUYUN"

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yorum yapanlara çağrı yapan Atakan Kayalar, "Çoğu insan 'seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim' demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun" şeklinde seslendi. 10 yaşındaki Atakan'ın öncelikli kitap önerileri ise Hayvan Çiftliği - George Orwell ve Küçük Prens - Antoine De Saint Exupery.

"ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar, "Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" diye konuştu.

KRİSTAL ÇOCUK NEDİR?

‘Kristal Çocuklar, İndigo Çocuklar’dan sonra dünyaya gelmiş olan yeni kuşaktır. Aşağı yukarı sıfır ile yedi yaş arasında bulunan bu kuşak, önceki kuşaklardan farklıdır. Birçok bakımdan ideal olan bu çocuklar insanlığın nereye doğru yöneldiğini göstermektedirler. İndigo çocuklar gibi kristal çocuklar da “yaşlı ruh” kişiliği yayarlar. Artan adaletsizlik duygusu ile kaygıya eğilimlidirler. Çünkü Kristal çocuklar, hiç olmadığı yerde denge ve barış yaratmaya özlem duyuyorlar.

Kristaller çok sezgisel çocuklardır. Çoğu zaman başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini bilir. Kristal çocuklar genellikle müzikaldir ve konuşmadan önce şarkı söyleyebilirler. Birçok kristal çocuk vegan veya vejeteryan olmayı seçer. Bu doğaya ve hayvanlara gerçek bir aşktan kaynaklanmaktadır. Açık havada korkusuz ve maceraperestler ve içeride sıkıştıklarında huzursuzdurlar. Teknoloji ve video oyunlarına diğer çocuklar kadar ilgili değiller. Bunun yerine, kendi hayal güçleriyle dışarıda olmayı tercih ediyorlar

Duyarlılıkları nedeniyle bunalma yaşayabilirler. Bu yüzden dinlenmeleri gerekiyor.

İNDİGO ÇOCUK NEDİR?

İndigo çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklardan her birinin adıdır.

Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. İndigo çocuk kavramı 1990'ların sonuna doğru bir dizi kitap ve yayınlarla sonraki on yılda bazı filmlerle popüler ilgi kazanmıştır. Çeşitli kitaplar, konferanslar ve ilgili malzemeler ile çeşitli İndigo çocukların doğası ve yetenekleri fikri çerçevesinde inanç oluşturulmuştur. Bu inançlar, onların kendi yaşıtlarına göre daha empatik ve yaratıcı olmaları, kendi gibi telepati ve paranormal yeteneklere sahip olma gibi durumlarıyla insan evriminin bir sonraki aşaması olmaları arasında yorumlanır.

Yine de hiçbir bilimsel çalışma çocuklarında öğrenme güçlükleri bulunan ailelerin bu eksiklikleri onların özel olduklarını düşünerek gidermeleri çabası, bu olgunun varlığına veya İndigo çocuk özelliklerini destekleyememektedir. Eleştirenlerin görüşü anne-babaların pediyatrik tanı ya da psikiyatrik tedaviden kaçmak için bir yol olarak görmektedir. Bu çocukları tanımlamak için kullanılan özellikler listesinde hemen hemen herkese uygulanacak kadar tarafsız bir Forer etkisi formu olması eleştirilmiştir. Eleştirmenler İndigo çocukların promosyon olmayan kişileri ilgili ürün ve hizmetlerin satış yoluyla para kazanmak için bir yol olarak kullanıldığını belirtmişlerdir.