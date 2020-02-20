Ata’nın kitapları dev kütüphanede

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde inşa edilen Millet Kütüphanesi bugün açılıyor. 7/24 hizmet verecek kütüphanede açılışla birlikte 4 milyon kitap, öğrencilerin, araştırmacıların ve vatandaşların kullanımına sunulacak. 300 kişinin üç yıl özel olarak çalıştığı ve Amerika Kongre Kütüphanesi’nin sınıflama sisteminin örnek alındığı kütüphanede, Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 bin 400 kitaptan oluşan ve kendi el yazısıyla notlar aldığı kitapları dijital ortamda ilk kez tamamıyla incelenebilecek.



Tüm cumhurbaşkanları için yazılan kitapların yer aldığı özel bir bölüm de bulunan kütüphanenin “kalbi” olan Cihannüma Salonu ise, büyüleyici mimarisi ile dikkat çekiyor. 16 sütunun yer aldığı salonda, 100 ülkeden özel olarak bağışlanan kitaplar bulunuyor. Kütüphanede, ücretsiz 24 saat çay ikramı yapılacak ancak çorba ve yemekler cüzi miktarda da olsa ücretli olacak.



Nadide eserler salonu



Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, bugün büyük bir törenle açılıyor. Milliyet, Şefik Birkiye’nin mimarlığını yaptığı Kütüphaneyi, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu eşliğinde gezdi. Vatandaşlar, Millet Kütüphanesi’ne “e-devlet” üzerinden üye olup çipli kimlikleri ile girebilecek. 7/24 esasına göre çalışacak kütüphanede birçok salon bulunuyor. Girişte ziyaretçileri “Divan Salonu” karşılıyor. Kütüphanede “Nadir Eserler Salonu”, “Gençlik Kütüphanesi”, “Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi”, akademisyenlerin özel ve grup çalışmaları yapabileceği “Araştırmacı Salonu” ve kütüphanenin kalbi olarak görülen “Cihannüma Salonu” yer alıyor.



32 metre yüksekliğe sahip yedi katlı Cihannüma Salonu, 16 Türk devletini temsilen 16 sütundan oluşuyor. Salonda 100 ülkeden gelen özel kitaplar “Dünya kitaplığı” bölümünde sergileniyor. Bazı ülke liderlerinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği kitaplar da bu bölümde tutuluyor. Ayhan Tuğlu’nun, “Görenler çıkmak istemeyecek” dediği bu salonda ayrıca cumhurbaşkanları ile ilgili yazılmış tüm eserler de ayrı bir bölümde tutuluyor.



300 kişi 3 yıl çalıştı



Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, özel temsilcisini göndererek, Fransa Milli Kütüphanesi ile ortak çalışmalar yapılabileceğini Millet Kütüphanesi yönetimine iletmiş.



Cumhurbaşkanlığı’nda kütüphane birimi 2016’da kuruldu. Bu tarihten itibaren 300’ü aşkın kişi, binlerce kitap ve eseri tasnif etmek için çalıştı. Kitapların kodlamaları için Amerika Kongre Kütüphanesi’nin sınıflandırma sistemi örnek alındı. Tuğlu, bu süreç için “büyük bir çalışma ve büyük bir emek var” dedi.



Kütüphanede 50 bin nadide eser bulunurken, bunlardan 10 bini (yaklaşık 2 milyon sayfa) tamamen dijital ortama aktarıldı. Tuğlu, “Okurlara güzel sürprizler sunacağız. 100 bin yazma eser ve 5 milyon belge de burada dijital olarak sunulacak” bilgisini verdi.

Erdoğan’ın lise yıllarında kazandığı parayla satın aldığı ve “en kârlı yatırımım” dediği Ömer Nasuhi Bilmen’in, “Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu” da kütüphanede sergilenecek. Kütüphanede, Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın 11 bin kitaptan oluşan özel koleksiyonu da yer alıyor.



500 yıllık sözlük



Bu kitap koleksiyonunun yüzde 30’unun nadide eser olduğu, aralarında 500 yıllık bir de Latince sözlüğün yer aldığı öğrenildi.

Erdoğan ailesinin dışında Mehmet Şevket Eygi, Abdülbaki Gölpınarlı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çinuçen Tanrıkorur, M. Kamil Dürüst, Şerif Onaran, Muhsin Mete, Ahmet Günel Elgin, Metin Külünk, Sâmân-Hatice Helvacıoğlu, Şefik Can, Hasan Celal Güzel, Cemil Meriç, Hasan Doğan, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in de özel kütüphaneleri Millet Kütüphanesi’ne bağışlandı.



Ortaylı’nın 10 bini aşan kitaplarının tasnifi ve incelenmesi için dokuz kişilik özel bir ekibin, yaklaşık bir yıldır İstanbul’da çalıştığı öğrenildi.



Atatürk’ün şahsi kütüphanesi



Kütüphanede Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 bin 400 kitaptan oluşan, üzerinde el yazısıyla kendi notlarının da bulunduğu şahsi kütüphanesi de dijital ortama aktarılarak vatandaşların kullanımına açılıyor. Daha önce sadece araştırmacıların izinle inceleyebildiği eserler, artık herkes tarafından incelenebilecek.









El yazması Kuran



Kütüphanede, Erdoğan’ın kendi kütüphanesinden el yazması Kuran-ı Kerim de yer alıyor. Erdoğan’ın bağışladığı Kuran, asitsiz kutuda, nem oranı ayarlanmış şekilde saklanıyor. Yazma eserler ile nadide eserler de benzer koruma odaları ve salonlarında saklanıyor.



Girişler çipli kimlikle



Millet Kütüphanesi’nde Dijital Dönüşüm Ofisi’nin çalışmaları ile teknolojik imkanlardan faydalanıldı. Çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ilk kez kütüphanede girişler için kullanılacak. Bu kimlik ile kitaplar da kütüphane içinde kalmak kaydıyla salonlardan ödünç alınabilecek. Kitaplar hiçbir surette bina dışına çıkarılamayacak. Her kitaba yerleştirilen özel çipler sayesinde kitapların dışarı çıkarılması engellenecek. Teşebbüs halinde alarm sistemi devreye girecek.



201 kilometre raf



Kütüphanede 2 milyon basılı kaynak 2 milyon da süreli yayın olmak üzere 4 milyon eser bulunuyor. 125 bin metrekare alana sahip kütüphanede 5 bin 500 kişi aynı anda çalışma yapabilecek. 201 kilometre raf uzunluğu olan kütüphanede 23 asansör yer alıyor. Kütüphanede basılı eserlerin yanı sıra 550 bin e-kitap, 120 milyon makale ve rapor bulunuyor.









Çaylar bedava çorba ücretli



Kütüphanede ziyaretçilere ücretsiz çay ve kek ikramı yapılacak. Kütüphanedeki restoran ve lokantalarda ise çorba ve tabldot yemekler cüzi bir ücret karşılığı verilecek. Öğrencilere bazı yemeklerde daha fazla indirim yapılması ve çorbaların da ücretsiz olması yönünde çalışma yapıldığı, son durumun bugün açılışta belli olacağı öğrenildi. Kütüphanede çeşitli yerlere kahve, bisküvi otomatları da yerleştirilirken buralardan da ücretle yararlanılacak.



Fotoğraflar: Yavuz Özden