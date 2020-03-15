Atarib’de hayat canlanıyor: Yıkıntılar arasında yeniden yaşam

Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da 5 Mart’ta imzalanan mutabakatın ardından rejim uçaklarının bombalarından kaçan siviller de evlerine dönmeye başladı. Saldırılar sonrası büyük bir enkaza dönen Atarib kentinde de hareketlilik yaşanıyor.



Rejim ve Rus savaş uçakların aralıksız vurduğu Atarib’in cadde ve sokakları harabeye dönmüş durumda. Savaş öncesi 50 bin kişinin yaşadığı kent büyük bir enkazı andırıyor. Moloz yığınına dönen binalar, bombaların oluşturduğu dev çukurlu sokaklara dönen siviller ise kente biraz olsun hareket getiriyor.

Enkazlar arasında evlerinden geri kalanları bulmaya çalışan İdlibliler, yıkıntılar arasında yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.









‘Kıyamet yeri gibiydi’



Ateşkes sonrası evine dönen avukat Hama İbrahim isimli bir kadın, “Burası kıyamet gibiydi. Bomba sesleri sağır etti. Herkes kaçıyordu” dedi. Ateşkes değil savaşın bitmesini istediklerini söyleyen İbrahim, “Ateşkes oluyor ve yine bize saldırıyorlar bizim gidecek kaçacak yerimiz yok. Binlerce kez dünyaya mesaj verdik ‘biz ölüyoruz bu savaş bitsin’ diye ama her seferinde yine öldük. Türk askerinin burada olması bize güven verdi, dualarımız onlarla. Haberlerde görüyoruz Avrupa’ya gitmek isteyenlere Yunanistan’ın işkencesi çok kötü. Avrupa’ya kapılar açılsa bile biz buradan gitmeyeceğiz. Yunanistan’a karşı değil Esed’e karşı direneceğiz. Öleceksek burada öleceğiz” dedi.









‘Toprağımızı savunacağız’



Saldırılarda ailesiyle birlikte saklandıklarını söyleyen Ahmed Muhammed Emin de, “Uçaklar bombalayınca evlerimizde saklandık. Üç çocuğumla birlikte öleceğimizi düşündük. Dükkanı 10 gün önce açtım elektrik yok, dikiş makinesini elimle çevirerek işimi yapıyorum. Bizim topraklarımız burası hiçbir yere gidemeyiz. Avrupa’ya gitmek isteyenlerin kendi kararları daha iyi bir hayat düşüncesiyle gidiyorlar. Biz buradayız sonuna kadar da burayı savunacağız” dedi.



‘Çocuklarım kampa kaçtı’



Büyük hasar alan evindeki molozları temizleyen 55 yaşındaki Hamra Ahmed, çocuklarının kamplara kaçtığını söyledi. Ahmed, “Gidecek yerimiz yok, insan gibi yaşamak istiyoruz. Çocuklarım kampa sığındı, kardeşlerimin çoğunu kaybettim. Evim bombalarla hasar aldı, temizleyip yaşamaya devam edeceğim” dedi.







