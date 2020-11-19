Olay, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul AtaÅŸehir'de meydana geldi. Ä°ÅŸ insanÄ± Yakup Ã–.'nÃ¼n oÄŸlu Yakup Kerem Ã–., yanÄ±nda bulunan kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte lÃ¼ks otomobiliyle cadde Ã¼zerinde ilerlediÄŸi sÄ±rada kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali yaptÄ± ve seyir halinde olan taksi ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yanÄ±nda bulunan M.Ã‡, kazada savrulan otomobilden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. LÃ¼ks otomobil, kÄ±sa sÃ¼re sonra yanmaya baÅŸladÄ±. Olay yerine ihbar Ã¼zerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araÃ§ ekiplerin mÃ¼dahalesi sonucunda sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve arkadaÅŸÄ± ise ambulansla tedbir amaÃ§la hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, otomobil kullanÄ±lmaz hale geldi. YapÄ±lan kontrollerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Yakup Kerem Ã–.'nÃ¼n 112 promil alkollÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

KAZA ANI GÃœVENLÄ°K KAMERASINDA



LÃ¼ks otomobilin alev alev yandÄ±ÄŸÄ± anlar Ã§evrede bulunan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cep telefonu kameralarÄ±na kaydedildi. Ã–te yandan, kaza anÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, taksinin seyir halinde ilerlediÄŸi sÄ±rada, hareket halindeki lÃ¼ks otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve Ã§evredekilerin yardÄ±ma koÅŸtuÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.