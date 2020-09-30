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30.09.2020 - 13:21 | | DHA

Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde dikkat çekici detaylar

İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, genç kadının ölümünde  dikkat çeken detaylar bulunuyor.

Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde dikkat çekici detaylar
Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı
Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı
Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı
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İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde 17 Eylül 2020'de  Şeyda Yılmaz lüks bir sitenin önünde  üzerinde giysi olmaksızın ölü olarak bulundu. Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada genç kadının rezidansın 8’nci katından düştüğünü belirledi. Bunun üzerine ofis olarak kullanılan  dairenin sahibinin  M. D., olduğu belirlenerek gözaltına alındı. M.D'nin şu ifadeleri verdiği öğrenildi:

“Ataşehir’de bulunan bir restorana gittiğimde arkadaşım E.A.,’yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda’ya 'Arkadaşın kalktı, alkollüsün  istersen sen de kalk' dedik. Bize 'Hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda’nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine, ben direksiyona geçtim. Önce E'nin bildiği bir ofise gittik. Kapalıydı. Bunun üzerine benim ofisime geldik. İçeri girer girmez E., ile ofisin içindeki odaya geçtiler. Bir süre sonra ofise E'nin kuzenleri olduğunu söyleyen iki kişi geldi. E.,  onlara şimdi görüşemeyeceğini söyledi ve daha sonra da   “Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda’ya markete gidiyorum dedim. Bilgin olsun” diyerek çıktı."

KAPISINI KİLİTLEDİ

M. D.’nin ifadesinde ayrıca, "Bu sırada Şeyda’nın kapısını kilitlediğini duydum. Kısa bir süre sonra kapısına vurarak, ‘Çıkmayacak mısın. E., gelmeyecek. Benim de çıkmam lazım’ dedim. Şeyda cevap vermedi. 1 dakika bile geçmemişti ki küt diye bir ses geldi. Aşağıya baktığımda Şeyda’nın yerde yattığını gördüm. Bunun üzerine ofisten çıkarak güvenliğe haber verdim. Sonra da E'yi  arayarak durumu anlattım ve gelmesini istedim” dediği öğrenildi.

Ataşehirde Şeyda Yılmazın şüpheli ölümünde dikkat çekici detaylar

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“SÜREKLİ BANA BAKIYORDU”

M. D’nin ifadesinin ardından gözaltına alınan  E. A' nın da  ifadesinde, “Restoranda  oturduğum sırada Şeyda Yılmaz'ın bana sürekli olarak baktığını gördüm. Sonrasında da bana güldü. Kısa bir süre sonra da beni masasına çağırdı. Kalkıp gittim. Yanında başka bir kadın arkadaşı da vardı. Bu sırada arkadaşım M.D’ de geldi ve masamıza oturdu. Uzun bir süre konuştuktan sonra Şeyda’nın yanındaki kadın kalkıp gitti. Şeyda’da  benimle kalacağını söyledi.  Daha sonra M.D'nin  ofisine gittik. Direk odaya geçtik. Sonra kuzenlerim geldi. Kendilerine 'Sonra görüşeceğim' dedim. Bu sırada M.D başka odadaydı. Sürekli olarak eşim telefonla arıyordu. Ben de Şeyda’ya ‘Markete gidiyorum bir şey istiyor musun’ diyerek yanından ayrıldım. 15-20 dakika sonra M.D beni telefonla arayarak Şeyda’nın kendini attığını söyledi. Olay yerine geldiğimde gözaltına alındım” dediği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından savcı talimatıyla iki şüphelinin telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. İfadelerinin ardından ‘İntihara yönlendirme’ iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. İki şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı

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