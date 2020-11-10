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10.11.2020 - 14:26 | | DHA

Atatürk için mevlit okutuldu

İstanbul'da Valide Sultan Bezmi Alem Camii'nde ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutuldu.

Atatürk için mevlit okutuldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 82. yılında Dolmabahçe'de bulunan Valide Sultan Bezmi Alem Camii'nde mevlit okutuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da programa katıldı. Programda ilk olarak İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua okudu. Ardından Atatürk için mevlit okundu.

Cami önünde lokma dağıtıldı.

Atatürk için mevlit okutuldu

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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