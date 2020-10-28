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28.10.2020 - 19:57 |

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramı'na özel fotoğraflar ve sözler...

Yarın Cumhuriyet Bayramı... Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları minnetle yad edilecek. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Atatürk sözleri ve fotoğrafları yoğun bir şekilde aratılıyor.

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramı'na özel fotoğraflar ve sözler...

Cumhuriyetimizin 97. yılı tüm yurtta coşkuyla kutalanacak. 29 Ekim'de birçok etkinlik düzenlenecek. Vatandaşlar da cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü anmak için yine onun sözlerini ve fotoğraflarını paylaşacak. Biz de sizler için en güzel fotoğrafları ve sözleri derledik.

ATATÜRK SÖZLERİ

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz."

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

“Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur”

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur." 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız." 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

Atatürk sözleri ve fotoğrafları... Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraflar ve sözler...

"Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir." 1927 (Nutuk II, S. 831)

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