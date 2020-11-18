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18.11.2020 - 14:51 | | DHA

Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi tutuksuz yargılanacak

Karaman'da, sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen özel güvenlik görevlisi Fatih T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi tutuksuz yargılanacak

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih T.’nin, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edildi. İddialar üzerine Karaman Valiliği adli ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fatih T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih T., idari soruşturma çerçevesinde görevinden de uzaklaştırıldı.

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