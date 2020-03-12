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12.03.2020 - 14:39 | | DHA

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı

Diyarabakır'ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar, kurtardı.

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı

Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu.

Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı

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