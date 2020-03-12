12.03.2020 - 14:39 | | DHA
Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı
Diyarabakır'ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar, kurtardı.
Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu.
Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.
Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.