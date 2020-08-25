Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı! Atiye yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Netflix'de yayınlanan dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören Atiye dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. İlk sezonda nefesleri kesen ve 2. sezon için büyük merak uyandıran Atiye dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

ATİYE 2. SEZON FRAGMAN

ATİYE YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atiye 2. sezon bölümleriyle 10 Eylül 2020'de yayınlanacak.