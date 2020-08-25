25.08.2020 - 14:28 |
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı! Atiye yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı. Bir internet dizisi olan Atiye'nin başrolünde Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Atiye'nin 2. sezonu sabırsızlıkla bekleniyordu. Peki Atiye 2. sezonu yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Netflix'de yayınlanan dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören Atiye dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. İlk sezonda nefesleri kesen ve 2. sezon için büyük merak uyandıran Atiye dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
ATİYE 2. SEZON FRAGMAN
ATİYE YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Atiye 2. sezon bölümleriyle 10 Eylül 2020'de yayınlanacak.