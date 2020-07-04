Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim

İstanbul Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda koronavirüs tedbirlerinin uygulanması ve asayişin sağlanması kapsamında biri atlı ve biri yaya toplam 4 jandarma timi devriye gezdi.

Atlı jandarma birlikleri vatandaşlara özellikle sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Kumsaldaki vatandaşlar sahilde denetim yapan atlılara yoğun ilgi gösterdi.

Kimi vatandaşlar atlı ekiplerle fotoğraf çekerken kimi vatandaşlar da atları sevdi.

Denize gelen vatandaşlardan Melih Karadağlı ise atlı denetimle ilgili, "Çok güzel bir uygulama. İnsan kendini güvende hissediyor. Sağ olsunlar askerlerimiz atları da sevdiriyor, çocuklarımız atları da seviyor. Güvenli hissediyoruz, mutluyuz böyle inşallah devamı gelir. Mesafeli oturuyoruz, gördüğünüz gibi insanlar 3-4 metre aralıkla oturuyor. Burası diğer koylara göre zaten kalabalık değil. Daha sakin, daha huzurlu burası" dedi.

Ailesiyle birlikte uzun bir aradan sonra plaja geldiğini söyleyen Zeliha Mutlu, "Korona virüs nedeniyle ne zamandır dışarı çıkamıyorduk, bugün kısa bir tatil yapmak istedik. Zaten burada jandarmalar da kuralları unutan insanlar için uyarılar yapıyor. Güzel bir gün oluyor, biraz dinleniyoruz korona virüsten sonra Kalabalık yerlerde maskemizi takmaya çalışıyoruz, sosyal mesafeye uyuyoruz. Sadece ailemiz ile bir aradayız, biraz mesafeliyiz diğer insanlarla’’ diye konuştu.