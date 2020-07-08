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08.07.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

ATM üzerinden sanal kumar

İstanbul Siber polisi, sanal kumar ve bahis şebekelerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında dün sabah 05.00’te İstanbul’da 12 ilçede operasyon düzenlendi.

ATM üzerinden sanal kumar
FERİT ZENGİN İstanbul

Operasyonda haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkarılan aralarında şebeke elebaşı U.J.’nin de bulunduğu 39 şahıstan 36’sı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda altı tabanca, 122 tabanca mermisi, 35 telefon, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal ile 20 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler kumardan temin edildiği değerlendirilen 320 bin lira paraya da el koydu. Şebekeye yönelik yapılan çalışmalarda, polis takibine yakalanmamak için şebeke üyelerinin kredi kartı ya da POS uygulaması kullanmayıp yeni bir yöntem olarak banka ATM’lerindeki QR sistemini kullandığı tespit edildi.

Bahis için şebekeye para yatıran şebeke müşterilerinin, kendilerine gönderilen QR üzerinden para yatırırken yine alacak temin ederken de aynı yöntemi kullandığı belirlendi. QR sistemi adı verilen sistemi kullanarak yakalanmayacağını düşünen şebekenin yapılan çalışmada aylık kazancının 3 milyon lira olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şebeke üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari şebeke üyelerinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

 

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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