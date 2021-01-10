ATM'de işlem yapan vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 5 kişinin dolandırıcılık, 1 kişinin de otomobilden hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda PTT ve ATM önünde para çekme ve gönderme işlemi yapan vatandaşlara yardım ettiği sırada, paraları kendi hesabına gönderdiği ve bir otomobilden hırsızlık yaptığı öğrenilen şüpheliyi belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.