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19.01.2021 - 10:17 |

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021, AKTS nedir? AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF harf notları ve AKTS öğrenciler tarafından merak ediliyor. AUZEF sınav sonuçları 16 Ocak 2021 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte gözler harf notlarına çevrildi. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı / AUZEF Dekanı Prof. Dr.Levent Şahin, konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021, geçme not kaç?

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021, AKTS nedir? AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF harf notları, AKTS ve geçme notu araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sonuçlarını öğrenen öğrenciler harf notu ve geçme notu ile ilgili detayları merak ediliyorlar. AUZEF harf notları ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama gerçekleştirildi. Peki 2021 AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? AKTS ve AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı / AUZEF Dekanı Prof. Dr.Levent Şahin, Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

"Harf notları, bir aksilik çıkmaz ise salı günü arkadaşlar. Harf notlarının açıklanabilmesi için sınav sonucu itiraz sürecinin resmi olarak tamamlanması gerekiyor."

AKTS NEDİR?

AKTS Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa kredi transfer sistemini ifade eder.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

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