AUZEF sınav giriş belgeleri açıklandı! Sınav yerlerini öğrenmek için tıklayınız

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 15-16 Şubat'ta gerçekleşecek. Sınava günler kala en önemli konu sınav giriş belgeleriydi. Bugün pazartesi olması sebebiyle öğrenciler AUZEF sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? sorusunu sıklıkla yöneltti.

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi konu hakkında 16.00'da açıklama yaparak "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Telafi(Bütünleme) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Telafi sınavı öğrencilerin bitime sınavı sonucunda FF, DD, DC harf notu aldığı dersler için düzenlenir.

Telafi sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

DD ve DC notu olan derslerden telafiye giren öğrenci FF alırsa sınav notu FF olarak kalır.

Bütünleme Sınavı (Telafi)

DD ve DC derslerinizden telafi notu oluşması istenmiyorsa ilgili derse ait sütun optiklerde işaretlememelidir.

Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.

Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.

edit Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.