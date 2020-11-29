29.11.2020 - 23:39 |
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin göz dönemi ara sınavı sona erdi. Sınavların bitişiyle birlikte sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair bilgiler...
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu güz dönemi ara sınavlarının bitişiyle birlikte yooğun bir şekilde yöneltilmeye başlandı. Araştırmalar hızlanırken işte daha önceki düreçle ilgili bilgiler...
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF güz dönemi sınavı için sonuç tarihi paylaşılmadı. Fakat son online sınavların sonuçları 3 gün içinde açıklanıyordu. Bu nedenle gözler 2 Aralık'ta...
Sınav sonuçlarınızı açıklandığında http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.
Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.