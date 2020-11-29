AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu güz dönemi ara sınavlarının bitişiyle birlikte yooğun bir şekilde yöneltilmeye başlandı. Araştırmalar hızlanırken işte daha önceki düreçle ilgili bilgiler...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF güz dönemi sınavı için sonuç tarihi paylaşılmadı. Fakat son online sınavların sonuçları 3 gün içinde açıklanıyordu. Bu nedenle gözler 2 Aralık'ta...

Sınav sonuçlarınızı açıklandığında http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.