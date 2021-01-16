AUZEF sınav sonuçları açıklandı 2021, sorgulama ekranı TIKLA: AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmesi gündeme geldi. 2021 AUZEF sınav sonuçları belli oldu. 11 Ocak tarihinde sona eren sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sınav sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. İşte 1 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021! Peki AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sayfasında şu duyuru yapıldı;

"Değerli Öğrencilerimiz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi çevrim içi (online) Bitirme (Final) Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz."

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.