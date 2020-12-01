AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

AUZEF sınav sonuçları, daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde açıklanıyordu. Yine bu sene sonuçların 10 gün içerisinde yani AUZEF'in 9 Aralık 2020 tarihine kadar sonuçları açıklaması bekleniyor.

AUZEF SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları belli olduğu zaman http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek.