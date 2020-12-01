MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu?
ABONE OL
01.12.2020 - 14:07 |

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu?

AUZEF sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 29 Kasım tarihinde bitti. Peki 2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AUZEF sınav sonuçları belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

AUZEF sınav sonuçları, daha önceki dönemlerde 10 gün içerisinde açıklanıyordu. Yine bu sene sonuçların 10 gün içerisinde yani AUZEF'in 9 Aralık 2020 tarihine kadar sonuçları açıklaması bekleniyor.

AUZEF SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları belli olduğu zaman http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek.

    Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladıManisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da kaza! Sürücü kamyonda sıkıştı, malzemeler yola saçıldı

    İstanbul'da kaza! Sürücü kamyonda sıkıştı, malzemeler yola saçıldı

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    Eve giremeyince balkondaki çamaşır askılığını çaldı

    Eve giremeyince balkondaki çamaşır askılığını çaldı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet