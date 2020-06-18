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18.06.2020 - 12:14 |

AUZEF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2019 - 2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları 14 Haziran 2020 saat 23:59'da itibarıyla sona erdi. Sınavların bitmesiyle birlikte sonuç araştırması hızlandı. Bugün 4. gün ve 'AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu soruluyor. İşte detaylar...

AUZEF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Corona virüs nedeniyle açıköğretim sınavları online bir şekilde yapılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavı da 14 Haziran'da sona erdi. Sonuç tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle de 'AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu hızlandı.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sonuçları açıklandı. https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresinden sonuçları öğrenebilirsiniz.

AUZEF

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.

 

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