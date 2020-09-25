Av tÃ¼feÄŸiyle vurduÄŸu karÄ±sÄ±yla 170 kilometre yol gitti

Ã–zgÃ¼r Ã–., oÄŸlu GÃ¶khan Ã–.Â (22) ile birlikte otomobiliyle Konya'nÄ±n KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esinde oturan boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Åžerife Ã‡.'nin yanÄ±na gitti. Burada Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmada Ã–zgÃ¼r Ã–., av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ ederek Åžerife Ã‡.'yi bacaÄŸÄ±ndan yaraladÄ±. YaralÄ± kadÄ±na ilk mÃ¼dahaleyi oÄŸlu GÃ¶khan Ã–. yaptÄ±. Ã–zgÃ¼r Ã–., daha sonra kanlar iÃ§inde kalan Åžerife Ã‡.'yi aracÄ±na alÄ±p, yaklaÅŸÄ±k 170 kilometre uzaklÄ±ktakiÂ Karaman'a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Åžerife Ã‡., saat 01.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ Karaman ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken burada bekleyen polisleri gÃ¶rÃ¼nce Ã§Ä±ÄŸlÄ±k attÄ±.

KadÄ±nÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±k sesini duyan polis de, aracÄ± takip edip kÄ±sa sÃ¼rede durdurdu. Kanlar iÃ§indeki Åžerife Ã‡., kurtarÄ±lÄ±p, ambulanslaÂ Karaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otomobilde bulunan Ã–zgÃ¼r Ã–. ve oÄŸlu GÃ¶khan Ã–. ise polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Otomobilde yapÄ±lan aramada ise bir adet av tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irildi.Â



SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Ã–zgÃ¼r Ã–. ve oÄŸlu GÃ¶khan Ã–., Konya'nÄ±n KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esindenÂ gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Ã–zgÃ¼r Ã–. gazetecilerin 'EÅŸinizi neden vurdunuz?' sorusuna ise kÃ¼fÃ¼r ederek cevap verdi. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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