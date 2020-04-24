Available Ne Demek? Available Kelimesinin Türkçesi Nedir?

Available İngilizce kökenli olan bir kelimedir. Türkçede cümle içerisinde pek kullanılmayan bir kelime olarak öne çıkıyor. Ancak belli başlı bazı teknik konular üzerinde değerlendirilmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise ‘var, elde edilebilir’ anlamı üzerinden karşılık buluyor.

Available Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Available kelimesinin sözlük anlamı değerlendirecek duruma bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

- Var, elde edilebilir.

- Kullanılır, yararlanılır.

- Uygun.

Bu anlamları İngilizce ve Türkçe arasındaki kelime bütünlüğü ile beraber aynı zamanda elektronik ve teknik açıdan da karşılık bulunmaktadır. Aynı zamanda İnformatik sözlüğü kapsamında da öne çıktığını söylemek mümkün.

Available kelimesi Türkçede çok fazla bilinmeyen ve kullanılmayan bir kelimedir. Ancak hem internet üzerinde hem sosyal medyada ya da elektronik ve teknik açıdan da önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.