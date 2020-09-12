Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerine denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün önce 81 il valiliğine uygulanmak üzere yayımlanan genelgede, kafeterya, restoran gibi yerlerde canlı ve digital ortamdan müzik yapılması yasaklandı.
Genelge ardından Avcılar Kaymakamlığı'nın talimatı üzerine Ambarlı Mahallesi'nde bulunan eğlence yerlerinde denetim arttırıldı. Dün saat 22.30'dan itibaren Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahildeki eğlence yerlerinde bulunanların maske takıp takmadıklarını kontrol ederken aynı zamanda GBT denetimlerini gerçekleştirdi.
İşletme sahiplerine gece yarısından sonra müzik yayını yapılmaması gerektiğini hatırlattı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.
ABD'yi vuran felakette 500 bin kişi evlerini terk etti!ABD'nin batı yakası eyaletlerinde en az 26 kişinin hayatına mal olan orman yangınları devam ederken, Oregon eyaletinde yetkililer, yangında çok sayıda kişinin ölmesinden endişe ettiklerini belirtti. 500 bin kişi yangın nedeniyle evlerini terk etti.