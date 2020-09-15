MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Avcılar'da abart egzozlu motosiklet denetimi
ABONE OL
15.09.2020 - 09:54 | | DHA

Avcılar'da abart egzozlu motosiklet denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Avcılar'da abart egzozlu motosiklet denetimi

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri herkesi rahatsız eden, oldukça yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer bir ses çıkaran egzozlara sahip motosikletlere yönelik denetime ağırlık verdi. Avcılar'daki D-100 yan yolda trafik akışını daha da yoğunlaştırmamak amacıyla özellikle motosikletleri denetleyen ekipler, Karayolları Kanunu'nun 32/3'üncü maddesini düzenleyen "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikteki" egzozu bulunan sürücülere 1228 TL ceza kesti. Bir sürücü cezaya itiraz edince, görevli polisler elindeki teknik raporlarla itiraz edebileceğini hatırlattı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

İstanbul'da akılalmaz görüntü! 2 teker üzerinde...İstanbul Bayrampaşa'da sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobile arkadan hızla gelen araç çarptı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Bir minibüs ve bir kamyonetin de son anda kurtulduğu kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te 1479 kişiye 'maske' ve 'mesafe' cezası

Gaziantep'te 1479 kişiye 'maske' ve 'mesafe' cezası

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

YKS ek tercih için üniversite adayları sabırsızlanıyor! YKS ek tercihi nasıl ve ne zaman yapılır?

YKS ek tercih için üniversite adayları sabırsızlanıyor! YKS ek tercihi nasıl ve ne zaman yapılır?

Sıradaki Haber