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02.08.2020 - 10:30 | | DHA

Avcılar'da akılalmaz görüntü! Motosiklete 4 kişi bindiler

İstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.

D-100 Karayolu'nda ilerleyen motosikletteki sürücü ve iki çocuğun başlarında kask bulunduğu halde, en arkada oturan kadının kasksız olduğu dikkat çekti. Bayram ziyaretine gittikleri sanılan motosiklettekiler, bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.

Motosiklet sürücüsü bunun üzerine hızını düşürdü ve geride kaldı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, görenleri endişelendirdi.

 

 

 

 

Avcılar'da akılalmaz görüntü! Motosiklete 4 kişi bindilerİstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.
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