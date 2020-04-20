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20.04.2020 - 09:25 | | DHA

Avcılar’da dehşete düşüren olay! Çok sayıda kemik ve kafatası bulundu

Avcılar’da boş bir araziye bırakılmış çuvalın içerisinde çok sayıda insan kemiği ve kafatası bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan korkunç olayda bulunan kemikler incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Firüzköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Tarımla uğraşan bir vatandaş koyunlarını otlattığı sırada arazi üzerinde bir çuvala rastladı. Çuvalın içini açan adam gördüklerine inanamadı.

Çuvalın içinde çok sayıda kemik ve kafatası olduğunu gören adam polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerin ardından Avcılar Asayiş Büro ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verildi. Olay yeri inceleme ekibi yaptığı değerlendirmede çuvalın içinde bulunanların kafatası ve çeşitli vücut uzuvlarına ait kemik parçaları olduğunu bildirdi. Yapılan çalışmaların ardından kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Avcılar’da dehşete düşüren olay! Çok sayıda kemik ve kafatası bulunduAvcılar’da boş bir araziye bırakılmış çuvalın içerisinde çok sayıda insan kemiği ve kafatası bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan korkunç olayda bulunan kemikler incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
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