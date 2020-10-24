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24.10.2020 - 12:07 | | DHA

Avcılar’da durağa yanaşan İETT otobüsüne alkollü motosiklet sürücüsü çarptı

Avcılar'da durağa yanaşan İETT otobüsüne hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada, 2.4 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Avcılar’da durağa yanaşan İETT otobüsüne alkollü motosiklet sürücüsü çarptı

Kaza, D-100 Karayolu’nun Avcılar Mustafakemal Paşa metrobüs durağının hemen yanında bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre yalpalayarak giden H.D.  yönetimindeki 34 BVG 295 plakalı motosikletle Küçükçekmece yönüne giderken, durağkta duran Yılmaz Akkoyun yönetimindeki Şahintepe-Bakırköy seferini yapan İETT halk otobüsüne hızla arkadan çarptı.

Kazada, motosikleti kullanan H.D. yere düşerek yaralandı. Kaza üzerine otobüsten inen şoför ve yolcular arasında bulunan sağlık görevlileri yaralı sürücü ye ilk müdahaleyi yaparak 112 ve polis ekibine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak ilk müdahaleyi  yaparken, polis tarafından yapılan testte H.D., 2.4 promil alkollü çıktı.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken otobüs yolcuları başka araçla yollarına devam etti. Otobüs şoförü Yılmaz Akkoyun, “Durakta yolcu indirirken kapılar açıktı. Bir ses geldi. Motorcunun arkadan bize çarptığını gördük. Gelen sağlıkçılar ilk müdahaleyi yaptı. Gelen polisler de aşırı alkollü olduğunu gördü. Görgü tanıkları da çarpmadan önce sağlıklı motosiklet kullanmadığını söyledi” dedi.

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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