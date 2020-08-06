MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Avcılar'da feci kaza! Ağaca çarpan kamyon parçalandı
ABONE OL
06.08.2020 - 14:16 | | DHA

Avcılar'da feci kaza! Ağaca çarpan kamyon parçalandı

İstanbul Avcılar’da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonun, parçalandığı kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyon, M.Y. yönetimindeki 34 JY 4942 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağaca çarpan kamyon parçalandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyonda sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı.

Kamyon şoförü ve araç sürücüsü ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılırken cadde tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, ağaçlara da çarparak, devriliyor.

 

 

 

 

2 gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdıMuğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasından 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vali Karaloğlu: Diyarbakır'da bayram dolayısıyla kıpırtı var ama kontrol edilebilir noktada

Vali Karaloğlu: Diyarbakır'da bayram dolayısıyla kıpırtı var ama kontrol edilebilir noktada

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

3 renkteki dumanların anlamı ne?

3 renkteki dumanların anlamı ne?

İl dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS, 2020 il dışı atama kontenjanları açıklandı mı? İşte atama kılavuzu...

İl dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS, 2020 il dışı atama kontenjanları açıklandı mı? İşte atama kılavuzu...

Sıradaki Haber