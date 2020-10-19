19.10.2020 - 17:44 | | DHA
Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga! 3 kişi tutuklandı
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Avcılar’da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya karışan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde park yerini bahane eden Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik, Çakır ailesiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şüpheli, anne Asiye Çakır, baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiler.