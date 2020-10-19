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19.10.2020 - 16:35 | | DHA

Avcılar'da mobilya atölyesinde yangın

Avcılar'da mobilya atölyesi olarak kullanılan bodrum kattaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Avcılar Ambarlı Mahallesi Nilüfer Sokak'ta saat 15.00 sıralarında beş katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun dumanın çıktığı iş yerine girerek yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Öte yandan yangına müdahale ederken yorgun düşen bir itfaiye eri, yangın sırasında dışarıya çıkarılan yatağa oturarak dinlendi.

Mahalle sakini Necdet Ünal "Arkadaş içeride çalışma yapıyordu, yangın çıktı. Ben yen gelmiştim. Dumanlar yükselmeye başlayınca itfaiyeyi aradık geldiler. Şu anda söndürmek için çalışma yapıyorlar. Zillere bastık herkesi tahliye ettik" diye konuştu.

Avcılarda mobilya atölyesinde yangın


    Çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir dükkana satmışDenizli’nin Pamukkale ilçesinde M.K., telefonunu şarj etme bahanesiyle girdiği iş yerinde reyonda bulunan 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları, işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin çaldığı cihazı 200 metre ilerideki başka bir telefoncuya sattığı belirtildi.
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