Avcılar'da PTT önünde mesafe ihlalli sıra tartışması

Kuyruktakilerin önemli bölümünü emekli maaşlarını almaya gelenler oluşturdu. Uzmanların 'En az 1 metre uzak durun' uyarısına fazla uyulmadığı görüldü. Kuyruktakiler ile kuyruk sırasını bozmaya çalışanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Eşinin sırada uzun süreden bu yana hasta olarak beklediğini söyleyen bir kadına kuyruktakilerin, "Hasta ise burada beklemesin" diye çıkıştığı duyuldu. Emekli aylığını almaya geldiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Ali Mut, “Haklı olarak içeri almıyorlar. Ancak, içerideki numaratörü dışarı çıkartsalar gelen sıra numarasını alır, biz de bu kadar iç içe girerek sıra beklemek zorunda kalmazdık. Bu zor günlerde bir de çalışanların sayısını azaltmışlar” diye konuştu.