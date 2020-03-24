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24.03.2020 - 15:01 | | DHA

Avcılar'da PTT önünde mesafe ihlalli sıra tartışması

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında banka şubeleri saat 12.00’den sonra yarım gün hizmet verirken, PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Avcılar'da PTT önünde mesafe ihlalli sıra tartışması
Avcılar'da PTT önünde mesafe ihlalli sıra tartışması
Avcılar'da PTT önünde mesafe ihlalli sıra tartışması
Avcılar'da PTT önünde mesafe ihlalli sıra tartışması
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Kuyruktakilerin önemli bölümünü emekli maaşlarını almaya gelenler oluşturdu. Uzmanların 'En az 1 metre uzak durun' uyarısına fazla uyulmadığı görüldü. Kuyruktakiler ile kuyruk sırasını bozmaya çalışanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Eşinin sırada uzun süreden bu yana hasta olarak beklediğini söyleyen bir kadına kuyruktakilerin, "Hasta ise burada beklemesin" diye çıkıştığı duyuldu. Emekli aylığını almaya geldiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Ali Mut, “Haklı olarak içeri almıyorlar. Ancak, içerideki numaratörü dışarı çıkartsalar gelen sıra numarasını alır, biz de bu kadar iç içe girerek sıra beklemek zorunda kalmazdık. Bu zor günlerde bir de çalışanların sayısını azaltmışlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
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