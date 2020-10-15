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15.10.2020 - 16:08 | | DHA

Avcılarda sigara dolu çuvalları bırakıp kaçtılar, metruk binada yakalandılar

İstanbul Avcılar'da çaldıkları sigaralarla dolu çuvalları taksiye yüklemeye çalıştıkları sırada polis ekiplerini fark ederek kaçan yabancı uyruklu 2 kişi, girdikleri metruk binada yakalandı.

Avcılarda sigara dolu çuvalları bırakıp kaçtılar, metruk binada yakalandılar

Olay dün sabaha karşı Üniversite Mahallesi E5 KuzeyYan Yol Varyant altında meydana geldi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yabancı uyruklu iki kişinin taksi durdurduğunu, ardından ağaçların arasından çıkardıkları çuvalları taksiye yüklemek istediklerini gördü. Bu sırada polisleri fark eden şüpheliler çuvalları bırakarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Afganistan uyruklu Mehmet A. (24) ve Mirza A. (20) girdikleri metruk binada yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve çuvallarda yapılan aramalarda 1121 paket farklı markalarda sigara, 4430 TL kağıt para, 426 TL değerinde bozuk para,1 adet kerpeten,1 adet keski bulundu. Şüphelilerin sigara ve paraları Üniversite Mahallesinde bulunan bir gazete bayisinden çaldıkları belirlendi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından “İşyerinden Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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