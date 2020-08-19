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19.08.2020 - 10:22 | | DHA

Avcılar'da 'Yan bakma' kavgası kanlı bitti!

İstanbul Avcılar’da bir grup genç arasında birbirlerine 'Yan bakma' iddiası ile çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Avcılar'da 'Yan bakma' kavgası kanlı bitti!

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan parkın yanında meydana geldi. Bir grup genç, birbirlerine 'Yan baktıkları' iddiası ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, biri 17 yaşında iki genç çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki şüpheliyi gözaltına alırken, bacağından darbe alan kaldırıma oturtulan 17 yaşındaki yaralının bacağına pantolon kemeri geçirilerek kan kaybı önlenmeye çalışıldı.

Birkaç dakika içerisinde gelen 112 Acil ekibi ilk müdahaleyi yaptığı iki yaralıları hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralanan genç, ambulansa yürüyerek bineceğini belirtirken, bacağındaki kemeri eliyle tutmayı sürdürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

 

 

5 metre yüksekten dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldıAntalya’da alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düşüp, hafif yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından sedyeye alınarak yukarı çıkarılan kız, hastaneye gitmeyi reddetti. Uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirilen kız, götürüldüğü hastaneye girmeden bölgeden ayrıldı.
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