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26.11.2020 - 16:15 | | DHA

Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada

Avcılar'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi ile ilgili  yürütülen çalışmalarda şüpheli iki kişi yakalandı.  Şüphelilerden birinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi önünde 2 Kasım'da saat 22.40 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Yusufujıang  Aimatijiang, yanına yaklaşan Azerbaycan uyruklu Aliyev T.(29)'un silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olayı gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan ağır yaralanan Aimatijiang, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılırken polis ekiplerine vuran kişiyi  tanımadığını belirtti.  Aimatijiang'ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAKALANMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği yaptığı incelemede şüphelinin olaydan sonra Ömer I.(20) ile buluştuğunu ve Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bir evde kaldığını tespit etti. 11 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Aliyev T. kıskıvrak yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerden Ömer I., 20 Kasım tarihinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. İki şüpheli adli sevk işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada saldırıya uğrayan Yusufujıang  Aimatijiang'ın  Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.

Avcılardaki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada



Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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