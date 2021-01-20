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20.01.2021 - 12:02 | | İHA

AVM’de şok eden manzara! Ne mesafe, ne maske

Koronavirüsü kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp ‘gel al’ ve ‘paket servisi’ yaparak hizmet vermeye başlamıştı. İstanbul’da bir AVM'de sosyal mesafe ve maske unutuldu. Yemeklerini alan vatandaşların çoğu masaların üzerinde yediği görüldü.

İstanbul Küçükçekmece’de bir AVM’de restoranlardan yemek almak isteyen müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmediği, kimisinin de maskesiz sıraya girdiği görüldü. Sıraya girenlerin yemeklerini aldıktan sonra ‘paket servis’, ‘gel al’ yerine, toplanmış masalara oturarak yemek yediği görüldü. Kimisinin de çiçek ve vazoların yanına oturarak yemek yediği ve yemek artıklarını ise ortalığa bıraktıkları görüldü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, konuyla ilgili ismini vermek istemeyen vatandaş, “Masalar toplanmış ama insanlar dip dibe paket servis adı altında yemek yemeye devam ediyorlar. Yerde masaların kenarında. Denetim olmadığı gibi yemek yiyenlerin çöpleri bile AVM çalışanları tarafından düzenli toplanıyor. Bizi rahatsız etti çektik” diye konuştu.

 

AVM’de şok eden manzara! Ne mesafesiz, ne maskeKoronavirüsü kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp ‘gel al’ ve ‘paket servisi’ yaparak hizmet vermeye başlamıştı. İstanbul’da bir AVM'de sosyal mesafe ve maske unutuldu. Yemeklerini alan vatandaşların çoğu masaların üzerinde yediği görüldü.
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