AVM'ler kapatılacak mı? AVM'ler saat kaçta açılıp kapanıyor?

AVM'ler kapatılacak mı sorusu son günlerin en fazla merak edilen soruları arasında yer almaya devam ederken AYD'den bugün AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararında bulundu. Verilen tavsiye kararının ardından AVM'ler kapatılacak mı sorusu vatandaşlar tarafından kapatılacak mı sorusu gündeme geldi. Peki corona virüsü tedbirleri kapsamında AVM'ler kapatılacak mı? AVM'ler şu an saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM’lerin çalışma saatleri değişti. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.

AVM'LER KAPATILACAK MI?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında önümüzdeki günlerde AVM'lerin kapatılması kararı alınabilir. Şu an için AVM'ler 12:00- 20:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.