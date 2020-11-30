AVM'ler kapatılıyor mu, pazarlar kapatıldı mı? AVM çalışma saatleri...

Kabine Toplantısı'nda alınan önemli covid-19 önlemleri arasında pazarlar ve AVM'lerin müşteri sayısı oldu. Kullanıcılar, 'pazar yerleri kapanacak mı?' sorusunu araştırır hale geldi. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamalarının yer aldığı yeni tedbirler arasında bulunan AVM müşteri sayısı kararı da uygulamaya geçecek.

AVM'LER KAPATILDI MI?

16 Kasım'da alınan kararlar doğrultusunda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabiliyorlardır. 30 Kasım günü yapılan Kabine Toplantısı'nda ise müşteri sayısında sınırlandırma fikrinin hayata geçirilmesi planlandı.

PAZAR YERLERİ KAPANIYOR MU?

Koronavirüs tablosundaki artışlar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri duyurdu. Buna göre AVM ve pazar yerlerinin müşteri sayısı kısıtlanacak. İlgili yerlere gidecek müşteri sayısı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından belirlenecek.