12.04.2020 - 13:47 |
AVM'ler ne zaman açılacak?
Corona virüsü nedeniyle önlemler gitgide artırılırken son olarak 31 il için sokağa çıkma yasağı gelmişti. Yasaklar kapsamında birçok mekan ve AVM'ler kapalı... Şimdi başta AVM'deki iş yeri sahipleri ve vatandaşlar AVM'ler ne zaman açılacak? sorusuna cevap arıyor.
AVM'ler ne zaman açılacak? Hem iş yeri sahipleri hem de vatandaşlar bu soruya cevap arıyor. Corona virüs nedeniyle uzun bir zamandır kapalı olan mekanların açılış tarihi her geçen gün daha da araştırılıyor.
AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
AVM ve mekanların ne zaman açılacağı konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.
Selin hemşireden 10 Nisan gecesine tepki!Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, 2 günlük sokağa çıkma yasağının duyurulduğu gece alışveriş için market ve fırınlara koşulmasını eleştirdi. Gümüş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "1 aydır savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar. Bizi korona değil cehalet öldürecek" dedi.