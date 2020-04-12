AVM'ler ne zaman açılacak? Hem iş yeri sahipleri hem de vatandaşlar bu soruya cevap arıyor. Corona virüs nedeniyle uzun bir zamandır kapalı olan mekanların açılış tarihi her geçen gün daha da araştırılıyor.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

AVM ve mekanların ne zaman açılacağı konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.