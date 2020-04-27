AVM'ler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Corona virüs nedeniyle AVM'ler 1 ayı aşkın süredir kapalı durumda... AVM'de bulunan işletme sahipleri ve çalışanları uzun bir süredir çalışmıyor. Bu nedenle zor durumda kalan iş yeri sahipleri ve çalışanlar 'AVM'ler ne zaman açılacak?' sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak. Daha önce dört kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Tarabya Huber Köşkü’nden katılacak ve toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak.

Toplantının ana gündemini yine koronavirüs salgını oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs’ın da hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.

YASAKLARDA ESNEME

Her bakanlık koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Bu çerçevede “Normalleşmenin aşamaları” ve normalleşme sonrası atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Özellikle tarım ve turizm sektöründe atılacak adımlar değerlendirilecek. Turizmde yaz aylarına yaklaşılması nedeniyle otellerde alınacak önlemler, uçuşların başlaması gibi tüm detaylar toplantıda değerlendirilecek. Özellikle bayram sonrasında restoran ve kafelerin gerekli önlemlerin alınarak belli şartlarda açılması konuları da toplantıda ele alınacak. 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için belli saat aralıklarında sokağa çıkma izin verilmesi talep ediliyor.

"11 MAYIS'TAN İTİBAREN AVM'LER KADEMELİ OLARAK AÇILABİLİR"

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını vurgulayan Altaş, "Ayrıca maske konusunda da Nureddin Nebati Bey çok ciddi katkıda bulundu. Maskelerin devlet tarafından temin edilmesini de sağlamayı düşünüyorlar." dedi.

Altaş, Türkiye'de 436 AVM'nin bulunduğunu anımsatarak, bunlar arasında 80'inin kapatma kararı almadığını söyledi.

Kapatma kararı almayan AVM'lerin aslında fiili olarak kapalı olduğunu belirten Altaş, "Çünkü perakendeciler çalışmıyor. Şu anda AVM'lerin tamamı kapalı diyebiliriz." dedi.