‘AVM’lerde iç hava kullanılmamalı’

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, alışveriş merkezleri, işyerleri ve kapalı mekanlarda kullanılan klimaların değiştirilmediği taktirde virüsü yayabileceği uyarısında bulundu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise, “Alışveriş merkezleri aslında apartmanlardan, sokaklardan, pazar yerlerinden daha hijyenik” dedi.

‘Tedbir’ uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezleri 11 Mayıs’ta kapılarını açtı. AVM içerisinde maske takmak zorunlu hale getirilirken sosyal mesafe kuralına uyulması için ise uyarı işaretleri konuldu. Uzmanlar, vatandaşları tedbirli olmaya davet ederken Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu klima uyarısında bulundu. AVM, işyerleri ve toplu mekanlarda kullanılan klima sistemlerinde tadilat yapılmasının gerekli olduğuna değinen Tataroğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Pandemi sırasında iç hava herhangi bir şekilde kullanılmamalı. Klima sistemleri yüzde 100 taze hava ile çalıştırılır hale getirilmeli. Mayıs ayında olunması nedeniyle klima cihazlarının serbest soğutma şeklinde çalıştırılması ancak hava şartlarının uygun olması halinde mümkündür. Klima santralleri AVM’ler açılmadan en az iki saat önce veya mahalin ihtiyacı olan hava debisini iki defa sirküle ettirecek şekilde çalıştırılması gerekmektedir.

Klima santrallerindeki nemlendirme sistemleri buharlı nemlendirici sistemleri ile değiştirilmelidir. Tuvaletlerin egzos fanlarının 24 saat çalıştırılması, yer süzgeçlerinin susuz kalmaması sağlanmalı.”

Koronavirüsün kapalı mekanlarda yayılma hızının daha yüksek olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin ise, AVM’lerde mutlaka dezenfeksiyon sisteminin bulunması gerektiğini söyledi. Şahin, “Klima sistemlerinde hepa filtre gibi çok ince zerrecikleri tutacak bir mekanizma yoksa virüsü tutması mümkün değildir. Bu nedenle iç mekanlarda mutlaka arıtma sisteminin düşünülmesi gerekiyor” dedi.

‘Sokaklardan daha temizdir’

AVM’lerde kirli havayı dışarı aktaran ve temiz havayı içeri veren klimaların kullanıldığını vurgulayan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş şunları söyledi: “Klimalarda üç yöntem var. Biri soğuk havayı, biri sıcak havayı, diğeri de dıştaki temiz havayı alır, içeriye verir. İçerideki kirli havayı dışarı verir. En kolayı ise sonuncudur. AVM’lerimiz 2000 yıllarından itibaren yapıldığı için bunların çoğunda bu sistem var. Sağlık Bakanlığı talimatında ‘Ayaklı klima ve normal klimaları sakın kullanmayın’ dedi.

Normalde alışveriş merkezlerinin havalandırma sorununun olmadığını bu metotla biz çok açık bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Alışveriş merkezleri aslında toplumda apartmanlardan, sokaklardan, pazar yerlerinden daha hijyenik. Havalandırma sistemleri başta olmak üzere gelip her şeyimize bakabilirler.”