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25.03.2020 - 15:03 | | DHA

AVM'lerde sessizlik

Corona virüs önlemlerinin ardından alışveriş merkezlerinde sessizlik hakim. 'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı.

AVM'lerde sessizlik

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından AVM'lerin kapatılması gündeme geldi. Ancak çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olarak düzenlendi.

Çok sayıda şirketin AVM içerisinde bulunan dükkanlarını kapatma kararı almasının ardından AVM'lerde sessizlik hakim oldu. Sadece gıda satışının yapıldığı marketin açık olduğu AVM'de güvenlik görevlileri, temizlik çalışanları ve alışverişe gelen az sayıda vatandaş dışında kimse bulunmuyor.

 

Sürücülerin hatası pahalıya patladıElazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.
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