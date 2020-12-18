Avrupalıya Noel hediyesi olacak

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının ikinci dalgasının vurduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılama kampanyalarına hız verildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman hükümeti Mainz merkezli BioNTech ile ABD’li Pfizer’in geliştirdiği aşıya onay verme toplantısını 29 Aralık tarihinden 21 Aralık‘a çektiğini duyurmuştu. Bu değişiklikle EMA’nın aşıya Noel öncesinde Avrupa çapında onay vermesi bekleniyor. Ardından da Avrupa Birliği Komisyonu’nun 23 Aralık tarihinde aşıya izin vermesi ve kıta genelinde aşılamaya 27 Aralık’ta başlanması öngörülüyor. Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri “BNT162b2” adlı ruhsat alabilmek için 30 Kasım’da EMA’ya başvurmuştu. Aşıların teslim edilmesinden sonra da AB ülkelerinin kendi aşılama kampanyalarına başlaması planlanıyor. Almanya ve Fransa şimdiden aşılama tarihini açıkladı.

‘Acele edin’

Almanya’da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn eyaletlerin sağlık bakanlarıyla önceki gün bir kez daha bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden Berlin Eyalet Yönetimi ülkede ilk koronavirüs aşısının 27 Aralık tarihinde yapılması hedefinde mutabık kalındığını kamuoyuyla paylaştı. Almanya’da ilk aşılamalar yaşlı bakımevlerinde yapılacak. Merkel ve sağlık Bakanı Spahn, Biontech ve Pfizer yetkilileriyle birlikte verdiği röportajda, “Eğer süreç planlandığı gibi giderse aşı AB ülkelerinde 27 Aralık itibarıyla başlar” dedi. Avrupa Birliği Komisyonu’nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada ise aşının herkes için en güzel Noel hediyesi olacağını söyledi.

İlk 1 milyona...

Fransa Başbakanı Jean Castex de 100 milyon kişi için 200 milyon doz aşı sipariş ettiklerini belirterek, EMA aşı onay sürecini tamamladığında ülkede Kovid-19’a karşı aşılamaya ay sonu başlayacaklarını belirtti. İlk aşamada yaşlı olan 1 milyon kişiye aşı vurulacağını ifade eden Castex, bunun 6 ila 8 hafta arasında süreceğini söyledi. Castex, ikinci aşamada riskli grupta yer alan yaklaşık 14 milyon kişinin aşılanacağını kaydetti. Üçüncü ve son aşamada ise ilkbaharın sonunda halkın kalan kısmına aşı vurulacağını aktaran Castex, herkese 21 gün aralıkla iki doz aşı vurulacağını belirtti. Castex, gelecek aydan itibaren Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin evlerine sağlık çalışanlarının gideceğini aktardı.

‘Hamile kalmayı planlayanlar olmasın’

Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı BNT162b2’nin kullanım kılavuzu önceki gün açıklandı. NPR’da yer alan habere göre, hamilelerde tehlike oluşturduğuna dair yeterli kanıt olmamakla birlikte erken doğum gibi riskler nedeniyle mecbur kalmadıkça aşı yaptırılmaması öneriliyor. Hamile kalmayı planlayanlar için ise ikinci dozdan sonra 2 ay boyunca hamile kalınmaması tavsiye ediliyor, sonrasında ise herhangi bir risk olmadığı ifade ediliyor. Prospektüste, “Kısırlığa etkisi yok ama iki ay içinde çocuk isteyenler aşı olmamalı” uyarısı yer alıyor. Aşının en yaygın yan etkilerinin; baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu belirtildi. Aşının, aşılanan kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bulaştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtiliyor. Aşının 16 yaşından küçüklere uygulanmasıyla ilgili Pfizer ve BioNTech’in çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Diğer yenden ABD’de geçen hafta acil kullanımına onay verilmesinin ardından sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısının 2 sağlık çalışanında alerjik yan etkilere yol açtığı bildirildi. Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere’de de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüştü.