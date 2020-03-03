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03.03.2020 - 11:27 |

'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' demişti! Tutuklanınca çark etti...

‘Avrupa’daki göçmenlerin yarısını ben gönderdim’ diye röportaj veren ve Edirne’de tutuklanan Özcan Karlı ifadesinde ‘Kaçakçı değilim, insaniyet için birkaç kişi geçirdim. Ondan dolayı ceza aldım’ dedi. Karlı röportajdaki açıklamalarını ise ‘Gazetecilerin gazına geldim’ diyerek inkar etti.

'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' demişti! Tutuklanınca çark etti...

Türkiye’nin aldığı kararın ardından göçmenlerin sınır bölgesine akını devam ediyor. Bu süreçte Özcan Karlı adlı bir kişi televizyonlara röportaj vererek ‘Göçmen kaçakçısıyım. Avrupa’daki göçmenlerin yarısını ben gönderdim. Şu anda nokta belirliyoruz. Hepsini karşıya geçireceğiz’ demişti. Bu açıklamalarını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yapan Karlı, Edirne’ye geldikten sonra gözaltına alınarak tutuklandı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Karlı ifadesinde röportajda anlattığı herşeyi inkar etti. ‘Göçmen kaçakcısı değilim, Ayvacık’taki evimde otururken göçmenlerin haline acıdık. Evimize alıp yedirip içirdik. Karşıya geçmek istediler. Biz de insaniyet olsun diye, hallerine üzüldüğüm için para almadan geçirirken yakalandık ve ceza aldım.’ dedi.

Karlı ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ şeklindeki ifadesiyle ilgili olarak da ‘Kahvede oturuyordum. Gazeteciler geldi. Onların yönlendirmesiyle mizansen yaptık. Gazetecilerin gazına geldim’ diyerek kendini savunmaya çalıştı. Karlı’nın tutukluluk hali devam ediyor.

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