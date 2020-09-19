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19.09.2020 - 11:44 | | DHA

Avşa Adası açıklarında ceset şoku!

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası açıklarında, denizin üzerinde yüzen bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin incelemesi sonrası ceset, kıyıya çıkarıldı.

Avşa Adası açıklarında ceset şoku!

Balıkesir’deki Marmara Adalar Belediyesi’ne bağlı Avşa Adası açıklarında belediye ekipleri, saat 10.30 sıralarında hareketsiz halde dalgaların sürüklediği bir erkeğe rastladı.

Ekipler konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Avşa Adası açıklarına gelen ekipler, yaptıkları incelemede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi.

Deniz açıklarından alınan erkek cesedi, ekiplerce kıyıya çıkarıldı. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

Emekli Tümamiral Yaycı: Gereği yapılır!Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde uluslararası hukuk nezdinde haklı olduğunu vurgulayan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, sürekli savaş ve çatışma söylemleri üzerine politika üreten Yunanistan’a Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni hatırlattı. Türkiye’nin Montrö’ye sadık olduğunu söyleyen Yaycı, “AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde, sözleşmedeki maddeler uygulanırsa boğazdan ticari gemileri gündüz geçirebiliriz, kılavuzluk zorunlu kılınabilir, gemilerin rotalarını biz belirleriz ve içini kontrol edebiliriz. Ayrıca boğazları kapatabilir, geçişi önleyebiliriz” dedi.
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