Avukat sahte içkiye kurban! Bu kez İstanbul

İzmir, Kırıkkale ve Mersin’de geçtiğimiz hafta başından beri yaşanan ve 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte alkol zehirlenmesinde bir kişide İstanbul da hayatını kaybetti, 3 kişi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı Geçtiğimiz Cumartesi gümü aldıkları alkolün ardından hastaneye kaldırılan ve görme kaybı yaşadıkları belirtilen 3 kişini ifadesi üzerine düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 gün önce kaldırılan Kemal K., Abdil K. ve Rahmi K. alkol aldıklarını ardından görme kaybı yaşadıkları gerekçesiyle hastaneye kaldırıldılar. Metil alkolden zehirlendiklerinden şüphelenilen 3 kişi yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulurken, hastane ihbarıyla harekete geçen

Kartal ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol zehirlenmesi yaşayan 3 kişinin, zehirlenmelerine neden olan içkiyi Petroliş Mahallesi’ndeki bir adresten aldıklarını belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, işletme sahibi Yavuz Ö.'yü gözaltına alırken adreste yaptığı aramalarda rakı yapımında kullanılan 290 anason kiti, 10 votka kiti, 2.5 litre sahte rakı ve aynı miktarda sahte votka ele geçirdi. Öte yandan aramalarda, metanol zehirlenmelerine sebep olan 9 şişe metil alkol de ele geçiren ekipler, aynı gün Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma hastanesinde gelen ikinci bir ihbarla gittikleri hastanede 36 yaşında bir şahısın ise sahte alkolden hayatını kaybettiği bilgisine ulaştılar. Yapılan kimlik incelemesinde Avukat olduğu ve zehirlenen diğer 3 şahısın alkol aldığı aynı adresten alkol aldığı belirlenen Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nda metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.