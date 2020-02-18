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18.02.2020 - 07:00 |

Avukata taciz soruşturması

Stajyer avukat olduğunu söyleyen Ö.A. (23), sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yanında çalıştığı avukat M.K.’nın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

Avukata taciz soruşturması
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

 

Suç duyurusunda bulunan genç kadın, M.K. tarafından tehdit edildiğini de anlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İstanbul Barosu ise M.K.’yı disiplin kuruluna sevk etti. M.K.’nın başka kadınları da taciz ettiği, 4 yıl önce de Muğla’da kadın bir avukata şiddet uyguladığı iddia edildi. M.K. tarafından taciz edildiğini öne süren başka bir kadın avukat ise sosyal medyada şu paylaşımda bulundu: “Aynı şeyleri ben de yaşadım. Başta sadece sözlü şaka ve küçük temaslarla başladı. Sonra teşebbüslerinin dozu arttı. Olayın üstü kapatılır, benim de avukatlığımı yakar diye korktum. Çevrem olmadığı için, gücüm olmadığı için, ayakta duramadığım için, sesimi çıkaramadığım için özür dilerim Ö.A.”

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