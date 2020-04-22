Avukatların Görevi Nedir? Avukat Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Gerçek ya da tüzel kişiler için yargı önünde hukuk ve yasaya bağlı olarak, onlara yol gösteren kişilere avukat denir. Hukuk eğitimi görmüş ve avukatlık stajını tamamlamış kişiler ile beraber, yasaların getirdiği tüm koşulları sağlayan bireyler avukatlık görevini yapabilmektedir.

Avukatların Görevi Nedir?

Anlaşmazlıkların ya da hukuki meselelerin uygun biçimde ve yasalara göre çözümlenmesini sağlayan kişiler avukatlardır. Mesleki yükümlülük açısından belli başlı bazı görevleri olduğunu söylemek mümkündür.

- Davaların takibi ile beraber gerekli işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

- Hukuki konular açısından gerek görüldüğü takdirde hukuki görüş beyan etmek,

- Anlaşmazlıkları önleyecek hukuki tedbirler almak,

- Kişi ya da kurumun menfaatlerini korumak,

- Anlaşma veya sözleşmelerin hukuki temelli şekilde esaslara uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,

- Hukuki süreçleri uygun şekilde tüm işlemleri yerine getirmek,

Avukat Ne İş Yapar?

Yargı önünde gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunmak, yasal ve hukuki açıdan yol gösterici bir çalışma sağlamak avukatın yaptığı işlerdir. Aynı zamanda anlaşmazlıklar konusunda orta yolu bulmak, gerektiği zaman hukuki görüş beyan etmek gibi pek çok görevi bulunmaktadır.

Avukat Nasıl Olunur?

Avukat olmak isteyen kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyete vatandaşı olması gerekmektedir. Aynı zamanda 4 yıllık Hukuk Fakültesi bünyesinde mezun olunması gerekir. Ardından avukatlık stajını tamamlamış ve staj belgesini almış kişiler avukatlık yapabilir. Aynı zamanda mesleğe kabulü engelleyen durumların bulunmaması gerekmektedir. Bu kapsamda suç üzerinden pek çok unsur bulunur. Ayrıca aranan niteliklere sahip olunması da önemlidir.