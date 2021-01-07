Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde merkez YeniÅŸehir ilÃ§esindeki Ali Emiri 4'Ã¼ncÃ¼ Sokak'ta bir apartmanÄ±n 9'uncu katÄ±ndaki dairede meydana geldi. Avukat Ã–mer Baran'dan haber alamayan yakÄ±nlarÄ± durumu polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapÄ±yÄ± aÃ§an olmayÄ±nca Baran'Ä±n evine girdi. Polis, 3 kiÅŸiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontrolde ilk belirlemelere gÃ¶re doÄŸal gazdan zehirlenen avukat Ã–mer Baran ve stajyeri avukat Mahsun AkbaÅŸ'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi. Baran'Ä±n eÅŸi MÃ¼jde Baran ise hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde doktorlarÄ±n Ã§abalarÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.



YaÅŸamlarÄ±nÄ± yitiren Baran Ã§ifti ile AkbaÅŸ'Ä±n kesin Ã¶lÃ¼m nedenlerinin belirlenmesi iÃ§in cansÄ±z bedenleri Selahaddin EyyÃ¼bi Devlet Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Otopsinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Baran Ã§ifti ve AkbaÅŸ'Ä±n yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan cenazeleri, dÃ¼zenlenen tÃ¶ren sonrasÄ±Â topraÄŸa verildi.Â



Ã–te yandan Baran Ã§ifti ile AkbaÅŸ'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Ã–LÃœM NEDENLERÄ° KARBONMONOKSÄ°T



DiyarbakÄ±r'da, evde Ã¶lÃ¼ bulunanÂ avukat Ã–mer Baran, eÅŸi MÃ¼jde Baran ve stajyerÂ avukatÄ± Mahsun AkbaÅŸ'Ä±n Selahaddin Eyyubi Devlet HastanesiÂ morgunda yapÄ±lan otopsilerininÂ sonucu belli oldu. Otopsi raporunda, ilk belirlemelere gÃ¶re, Baran Ã§ifti ile AkbaÅŸ'Ä±n karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸiÂ belirtildi.Â



â€‹KOMBÄ°NÄ°N BACASINDA KIRIKÂ TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°



Ã–te yandan DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Olay Yeri Ä°nceleme ekiplerinceÂ Baran Ã§iftinin evinde dÃ¼n yapÄ±lan incelemede, kombinin bacasÄ±nda kÄ±rÄ±kÂ tespit edildi. Ekipler, Baran Ã§iftiÂ ve AkbaÅŸ'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼neÂ neden olan doÄŸal gaz kaynaklÄ± karbonmonoksidinÂ bacadakiÂ kÄ±rÄ±ktan kaynaklanmÄ±ÅŸÂ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duruyor.